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Карпин — о новом сезоне: в головах футболистов всё начинается заново

Карпин — о новом сезоне: в головах футболистов всё начинается заново
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».

«Всё закончилось, всё забыли. Первый матч нового сезона. В головах футболистов всё начинается заново.

Чему постарались уделить больше времени в межсезонье? Прежде всего восстанавливались, набирали физические кондиции. В том сезоне было много больных, после их болезни были матчи, тренировок практически не было. Поэтому уделили больше внимания кондициям.

Говорили ли перед игрой о проигрышах в матчах с „Тамбовом“ в прошлом сезоне? Нет. Уже новый сезон, новые матчи», — цитирует Карпина пресс-служба «Ростова».

Матч «Тамбов» — «Ростов» пройдёт в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Начало — в 18:30 мск.

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