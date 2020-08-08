Рамос прокомментировал вылет «Реала» из Лиги чемпионов

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.



Напомним, вчера, 7 августа, «сливочные» потерпели поражение в выездном матче с «Манчестер Сити» (1:2) и лишились шансов на выход в 1/4 финала еврокубка. Первая встреча, в Мадриде, завершилась с таким же счетом в пользу англичан.



«Крайне странный сезон закончился с горьковатым привкусом. Год был очень тяжёлым для всех. Мы «Реал Мадрид», и мы были настроены на победу. Радуют победы в Примере и Суперкубке Испании. Особенно при таких исключительных обстоятельствах.



Однако вылет из Лиги чемпионов оставляет горькое послевкусие. Мы хотели большего. Пришло время отдохнуть, чтобы вернуться и побороться за титулы в следующем сезоне. Спасибо за поддержку даже на расстоянии", — написал Рамос в своём «твиттере».

«Реал» во второй раз уступил «Манчестер Сити» и вылетел из Лиги чемпионов