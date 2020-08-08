Акинфеев: отличное начало сезона на не чужом для нас стадионе

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подвел итоги победного матча первого тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:0).



«Отличное начало сезона на не чужом для нас стадионе. Всех с победой», — написал Акинфеев в «Инстаграме».



Встреча проходила на «Арене Химки». Этот стадион долгое время был домашним для ЦСКА.



Счёт на 18-й минуте матча открыл Константин Кучаев. На 45-й минуте встречи Кучаев отдал голевую передачу на Алана Дзагоева.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга, помогали ему ассистенты Андрей Веретешкин и Александр Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Евгений Турбин (Дмитров).

Следующий матч ЦСКА проведёт дома с «Тамбовом». Встреча состоится 15 августа, начало — в 18:00 мск.