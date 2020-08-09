Месси, Роналду и Левандовски претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА запустил голосование за лучшего футболиста ответных игр 1/8 финала Лиги чемпионов.

На это звание претендуют четыре игрока — защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер, который в матче с «Реалом» совершил один отбор мяча, а также отдал 85% точных передач; нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который оформил дубль в матче с «Лионом» (2:1); форвард «Барселоны» Лионель Месси, на счету которого в игре с «Наполи» (3:1) гол и заработанный пенальти, а также нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, который в игре с «Челси» (4:1) забил два гола и сделал две результативные передачи.

По итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов в следующий раунд вышли «Манчестер Сити», «Барселона», «Лион» и «Бавария». «Реал», «Наполи», «Челси» и «Ювентус» завершил участие в турнире.