Крауч: Месси — гений. Только он может встать, сделать три невероятных касания и забить

Бывший игрок сборной Англии Питер Крауч поделился мнением об игре нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (3:1). Напомним, аргентинский футболист забил гол в этой встрече.



«Месси — гений. Единственный игрок в мире, кто может встать, сделать три невероятных касания и отправить мяч в угол ворот», — приводит слова Крауча BT Sport.

Месси в Лиге чемпионов забил голы 35 командам. Ближайший преследователь Месси по этому показателю, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, забил 33 клубам.

Победа в ответном матче с «Наполи» позволила «Барселоне» пройти в следующую стадию главного еврокубкового турнира Европы. Первый матч, в Неаполе, Италия, завершился вничью — 1:1. В 1/4 финала каталонцы встретятся с мюнхенской «Баварией».