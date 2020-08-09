Роберт Левандовски: «Барселона» всегда опасна

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (4:1) и высказался о сопернике мюнхенцев в четвертьфинале турнира. Напомним, в 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Барселоной».



«Самое главное — это уверенно действовать в атаке и получать удовольствие от игры. В противостоянии с „Челси“ мы знали, что должны нащупать свой ритм, и у нас это отлично получилось. Это важно держать в голове и в остальной части турнира. Мы должны действовать, как единое целое. „Барселона“ всегда опасна. Мы должны продемонстрировать своё качество», — приводит слова форварда официальный сайт «Баварии».

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» состоится 14 августа на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, Португалия.