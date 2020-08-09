Клопп — об эмоциях после победы в АПЛ: чистая радость, а потом я не мог перестать плакать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об эмоциях, которые испытал после того, как мерсисайдский клуб стал чемпионом Англии.



«Считал минуты, и это было просто невероятно. Один из лучших футбольных моментов в жизни, который пережил, не находясь на стадионе. Мог видеть лицо каждого игрока. Мы были так напряжены, это был особенный момент.



Не можешь представить, как это будет ощущаться до того, как это произойдёт. Была чистая радость. Огромное облегчение, а потом я заплакал. Затем пошёл звонить супруге. Хотел поговорить с ней, но просто не смог, потому что плакал. Не знал, почему так. Понятия не имел. В жизни никогда не было ситуации, чтобы я просто не мог перестать плакать», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Клопп получил награду имени сэра Алекса Фергюсона