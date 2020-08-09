Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игроки и сотрудники «Наполи» попрощались с Кальехоном

Игроки и сотрудники «Наполи» попрощались с Кальехоном
Футбол / Италия 0

Игроки и сотрудники «Наполи» попрощались с нападающим Хосе Кальехоном, который вчера, 8 августа, провел последний матч за итальянскую команду, сообщает Football Italia.

Контракт 33-летнего футболиста истёк в июне, однако он согласился бесплатно остаться в «Наполи» до конца выступлений в Лиге чемпионов.

Кальехон перешёл в итальянский клуб из мадридского «Реала» в 2013 году. Провёл за неаполитанцев 349 матчей, в которых забил 82 мяча и отдал 78 результативных передач.

Как сообщает источник, Кальехон не полетел обратно в Италию с «Наполи». После матча с «Барселоной» хавбек остался в Испании.

Испанский форвард является воспитанником «Реала». С 2008 по 2011 год Кальехон выступал в составе «Эспаньола».

«Валенсия» близка к подписанию Кальехона
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020