Игроки и сотрудники «Наполи» попрощались с Кальехоном
Игроки и сотрудники «Наполи» попрощались с нападающим Хосе Кальехоном, который вчера, 8 августа, провел последний матч за итальянскую команду, сообщает Football Italia.
Контракт 33-летнего футболиста истёк в июне, однако он согласился бесплатно остаться в «Наполи» до конца выступлений в Лиге чемпионов.
Кальехон перешёл в итальянский клуб из мадридского «Реала» в 2013 году. Провёл за неаполитанцев 349 матчей, в которых забил 82 мяча и отдал 78 результативных передач.
Как сообщает источник, Кальехон не полетел обратно в Италию с «Наполи». После матча с «Барселоной» хавбек остался в Испании.
Испанский форвард является воспитанником «Реала». С 2008 по 2011 год Кальехон выступал в составе «Эспаньола».
«Валенсия» близка к подписанию Кальехона
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