«Арсенал» — «Ахмат»: составы команд на матч 1-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и грозненского «Ахмата» на матч 1-го тура первенства Российской Премьер-Лиги.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Довбня, Бауэр, Горбатенко, Пантелеев, Лесовой, Хлусевич, Кангва, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Комбаров, Хагуш, Денисов, Ткачёв, Чаушич, Кангва, Костадинов, Громыко, Ковалёв, Аджоев, Минаев.
«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Умаев.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Адамов, Кармаев, Кадыров, Исмаэл Силва, Садулаев, Харин, Кадыров, Понсе.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Мосякин и Денис Березнов (оба — Москва). Резервный рефери — Владимир Москалёв (Воронеж).
Тульский «Арсенал» занял 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Грозненский «Ахмат» (31) — 13-е место. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит», в 30 матчах набравший 72 очка. Новый сезон в чемпионате России стартовал вчера, 8 августа, матчем «Химки» — ЦСКА (0:2).
- 9 августа 2020
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