Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Арсенал» — «Ахмат»: составы команд на матч 1-го тура РПЛ

«Арсенал» — «Ахмат»: составы команд на матч 1-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и грозненского «Ахмата» на матч 1-го тура первенства Российской Премьер-Лиги.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Довбня, Бауэр, Горбатенко, Пантелеев, Лесовой, Хлусевич, Кангва, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Комбаров, Хагуш, Денисов, Ткачёв, Чаушич, Кангва, Костадинов, Громыко, Ковалёв, Аджоев, Минаев.

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Умаев.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Адамов, Кармаев, Кадыров, Исмаэл Силва, Садулаев, Харин, Кадыров, Понсе.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Мосякин и Денис Березнов (оба — Москва). Резервный рефери — Владимир Москалёв (Воронеж).

Тульский «Арсенал» занял 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Грозненский «Ахмат» (31) — 13-е место. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит», в 30 матчах набравший 72 очка. Новый сезон в чемпионате России стартовал вчера, 8 августа, матчем «Химки» — ЦСКА (0:2).

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020