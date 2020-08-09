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«Краснодар» разгромил «Уфу» в первом туре РПЛ, Кабелла оформил дубль

«Краснодар» разгромил «Уфу» в первом туре РПЛ, Кабелла оформил дубль
Футбол / РПЛ 0

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» разгромил «Уфу». Команда Мурада Мусаева одержала победу со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт на 53-й минуте. Гол на свой счёт записал Реми Кабелла, отличившийся с передачи Вандерсона. Французский полузащитник оформил дубль через десять минут после первого гола — второй мяч Кабелла забивал после прострела Кристоффера Олссона.

На 65-й минуте форвард «Краснодара» Маркус Берг забил третий гол своей команды. Ассистировал шведскому нападающему Вандерсон, оформивший вторую результативную передачу в матче.

Отметим, что вышедший на поле на 73-й минуте защитник Игорь Смольников провёл первый матч за «Краснодар» после возвращения в клуб. Также за «Уфу» дебютировал экс-игрок «быков» Артём Голубев.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
09 августа 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кабелла – 53'   0:2 Кабелла – 63'   0:3 Берг – 65'
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