«Краснодар» разгромил «Уфу» в первом туре РПЛ, Кабелла оформил дубль

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» разгромил «Уфу». Команда Мурада Мусаева одержала победу со счётом 3:0.



Счёт в матче был открыт на 53-й минуте. Гол на свой счёт записал Реми Кабелла, отличившийся с передачи Вандерсона. Французский полузащитник оформил дубль через десять минут после первого гола — второй мяч Кабелла забивал после прострела Кристоффера Олссона.

На 65-й минуте форвард «Краснодара» Маркус Берг забил третий гол своей команды. Ассистировал шведскому нападающему Вандерсон, оформивший вторую результативную передачу в матче.

Отметим, что вышедший на поле на 73-й минуте защитник Игорь Смольников провёл первый матч за «Краснодар» после возвращения в клуб. Также за «Уфу» дебютировал экс-игрок «быков» Артём Голубев.