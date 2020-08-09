«Спартак» — о проверке гола Соболева с помощью VAR: серьёзно?

Пресс-служба московского «Спартака» выразила недоумение проверкой гола нападающего Александра Соболева с помощью видеоассистента арбитра (VAR) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1, перерыв).
«Серьёзно?» — говорится в официальном «твиттере» московского клуба.
Соболев отличился на 8-й минуте. Спартаковцы быстро разыграли угловой, Роман Зобнин навесил мяч в штрафную, Соболев высоко выпрыгнул и в борьбе с защитником пробил головой под перекладину.
После гола форвард снял с себя футболку и со слезами на глазах показал майку с изображением матери, которая ушла из жизни 1 августа. Главный арбитр матча Василий Казарцев показал Соболеву жёлтую карточку.
Напомним, прошедшей зимой Соболев перешёл в «Спартак» на правах аренды, а весной подписал с клубом полноценный контракт. Соглашение между форвардом и московским клубом рассчитано до лета 2024 года.
- 9 августа 2020
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