Нигматуллин: это позор! Призываю Кашшаи к отставке

Бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал судейство в матче первого тура Российской Премьер-Лиги.
Арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. Оба одиннадцатиметровых игроки гостей реализовали и ушли за счёт этого от поражения. В составе «Спартака» отличились Александр Соболев и Джордан Ларссон.
«С таким судейством РПЛ можно закрывать прямо сейчас.
Это позор! Призываю Кашшаи к отставке", — написал бывший футболист в "Твиттере".
Напомним, что «Спартак», который был недоволен судейством по итогам прошедшего сезона, написал открытое письмо главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи.
Владелец красно-белых Леонид Федун после матча заявил, что намерен снять команду с чемпионата России.
- 9 августа 2020
-
23:32
-
23:27
-
23:25
-
23:20
-
23:17
-
23:14
-
23:08
-
23:05
-
23:01
-
23:00
-
22:45
-
22:44
-
22:42
-
22:40
-
22:36
-
22:36
-
22:31
-
22:31
-
22:26
-
22:23
-
22:21
-
22:14
-
22:12
-
22:11
-
22:09
-
22:06
-
21:58
-
21:45
-
21:42
-
21:28
-
21:26
-
21:22
-
21:22
-
21:01
-
20:53