Нигматуллин: это позор! Призываю Кашшаи к отставке

Бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал судейство в матче первого тура Российской Премьер-Лиги.

Арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. Оба одиннадцатиметровых игроки гостей реализовали и ушли за счёт этого от поражения. В составе «Спартака» отличились Александр Соболев и Джордан Ларссон.

«С таким судейством РПЛ можно закрывать прямо сейчас.

Это позор! Призываю Кашшаи к отставке", — написал бывший футболист в "Твиттере".

Напомним, что «Спартак», который был недоволен судейством по итогам прошедшего сезона, написал открытое письмо главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи.

Владелец красно-белых Леонид Федун после матча заявил, что намерен снять команду с чемпионата России.