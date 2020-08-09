Кокорин: первый пенальти в ворота «Спартака» имел место. Второй непонятно с чего дали

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2).
«Первый пенальти имел место. Второй вообще непонятно с чего назначили. «Сочи» хорошо сыграл, не ожидал, что зацепит очки в Москве. Не видел такого судейства. Мы справимся, ничего страшного. Обидно, что теряем очки. Первые игры скомканные, никто хорошо не играл. Я очень хотел сыграть против «Сочи». Я всех знаю, было бы проще, но, к сожалению, так получилось. Пишут, что это месть Ротенберга за мой переход? Да нет, не думаю. Эпизод с первым голом — это правило за снятие майки, ничего страшного.
Травма? Небольшая, спазм мышц. Я надеюсь, что к 14-му числу буду готов", — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 9 августа 2020
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