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Нигматуллин — о матче «Спартак» — «Сочи»: это беспредел. Такое видел в 90-х в низших лигах

Нигматуллин — о матче «Спартак» — «Сочи»: это беспредел. Такое видел в 90-х в низших лигах
Футбол / РПЛ 0

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал судейство в матче 1-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Сочи» (2:2).

«Это беспредел. Я такие расклады видел во второй лиге, в 90-х в низших лигах. Так прямолинейно заниматься убийством «Спартака»… Не знаю, чем «Спартак» так провинился. Возможно, это связано с переходом Кокорина. Силы, видимо, подключены очень мощные. Для Кашшаи все арбитры замечательные. Понятно, что прилюдно порку никто не устраивает. Ему, пожалуй, надо быстрее купить билет домой и перестать разрушать наш футбол. Заявление Федуна? Его разочарование я отлично понимаю. Понятно, что сказано в сердцах. За справедливость нужно бороться. Сняться с чемпионата — это проявление слабости. Возможно, этого и добиваются злые силы, которые это всё учудили», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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