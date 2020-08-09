Газизов — о судействе в матче с «Сочи»: клоунада продолжается

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2). По ходу матча спартаковцы выигрывали со счётом 2:0, но гости ушли от поражения благодаря двум голам с пенальти.

«Мы отметим всё в рапорте, подадим в ЭСК. Жизнь такова, что прошла минута, и обратно её не вернёшь. Я тоже возмущён. Пытаюсь сдерживаться, держать позицию. Со своей точки зрения я вижу, что это неправильно. А мне объясняют, что правильно. Я спрашивал много и у Ходырева, и других. По мне, это ошибки судей. Пусть нам расскажет и даст оценки тот, кто за всё отвечает.

Слишком радикально было бы попросить Казарцева зайти в раздевалку и посмотреть в глаза ребятам. Мне смеяться хочется, эта клоунада продолжается.

С Федуном по телефону поговорил, его слова не обсуждаю. Он борется с несправедливостью, ему непросто. Если я вижу клоунаду, он видит её быстрее. «Спартак» — это и есть болельщики", — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.