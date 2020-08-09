Газизов — о судействе в матче с «Сочи»: клоунада продолжается

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2). По ходу матча спартаковцы выигрывали со счётом 2:0, но гости ушли от поражения благодаря двум голам с пенальти.
«Мы отметим всё в рапорте, подадим в ЭСК. Жизнь такова, что прошла минута, и обратно её не вернёшь. Я тоже возмущён. Пытаюсь сдерживаться, держать позицию. Со своей точки зрения я вижу, что это неправильно. А мне объясняют, что правильно. Я спрашивал много и у Ходырева, и других. По мне, это ошибки судей. Пусть нам расскажет и даст оценки тот, кто за всё отвечает.
Слишком радикально было бы попросить Казарцева зайти в раздевалку и посмотреть в глаза ребятам. Мне смеяться хочется, эта клоунада продолжается.
С Федуном по телефону поговорил, его слова не обсуждаю. Он борется с несправедливостью, ему непросто. Если я вижу клоунаду, он видит её быстрее. «Спартак» — это и есть болельщики", — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 9 августа 2020
-
23:32
-
23:27
-
23:25
-
23:20
-
23:17
-
23:14
-
23:08
-
23:05
-
23:01
-
23:00
-
22:45
-
22:44
-
22:42
-
22:40
-
22:36
-
22:36
-
22:31
-
22:31
-
22:26
-
22:23
-
22:21
-
22:14
-
22:12
-
22:11
-
22:09
-
22:06
-
21:58
-
21:45
-
21:42
-
21:28
-
21:26
-
21:22
-
21:22
-
21:01
-
20:53