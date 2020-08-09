Арбитр Федотов: Еськов мой товарищ, но как можно увидеть здесь пенальти?

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение бригады судей матча «Спартак» — «Сочи» (2:2) назначить второй пенальти в ворота красно-белых.

«На VAR сидел Алексей Еськов, человек, который играл в футбол. Он мой товарищ, но как можно увидеть здесь пенальти? Судьи пробили очередное дно, дальше падать некуда. Им могло показаться, что Жиго грубо сыграл уже после удара игрока «Сочи». Но это же просто смешно, мне даже комментировать это смешно! Вы видели, чтобы Казарцев хоть раз ходил к телевизору? А в протоколе есть такая рекомендация, чтобы добавить себе авторитета у команд, чтобы лишний раз убедиться в правильности решения. Но этого не происходит и не происходит именно со «Спартаком». Есть ли против него заговор? Я больше не буду отвечать на этот вопрос», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.