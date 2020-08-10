50% читателей «Чемпионата» считают, что «Спартак» должен сняться с РПЛ

Читатели «Чемпионата» ответили на вопрос, как должен реагировать московский «Спартак» на постоянные ошибки судей против него.
50% участников голосования считают, что «Спартак» должен сняться с чемпионата России, как и обещал владелец клуба Леонид Федун. Чуть больше трети — 34% — считают, что «Спартаку» необходимо обратиться в правоохранительные органы и инициировать расследование. Ещё 12% читателей полагают, что красно-белым стоит подать жалобу на судейство в установленном порядке. Остальные 4% считают, что реагировать не стоит. Участие в голосовании приняли более 11,7 тыс. человек.
Напомним, в матче первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. Игроки сочинцев Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа одиннадцатиметровые реализовали.
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