Как должен реагировать «Спартак» на постоянные ошибки судей против него?
В матче первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. Игроки сочинцев Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа одиннадцатиметровые реализовали и не дали «Спартаку» победить.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как должен реагировать «Спартак» на постоянные ошибки судей против него?
Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.
- 9 августа 2020
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