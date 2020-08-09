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Как должен реагировать «Спартак» на постоянные ошибки судей против него?

Как должен реагировать «Спартак» на постоянные ошибки судей против него?
Футбол / РПЛ 0

В матче первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. Игроки сочинцев Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа одиннадцатиметровые реализовали и не дали «Спартаку» победить.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как должен реагировать «Спартак» на постоянные ошибки судей против него?

Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.

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