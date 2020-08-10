Тренер «Байера»: мы никого не боимся. «Интер» — хорошая команда, но мы можем её пройти

Главный тренер «Байера» Петер Бош поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Лиги Европы с миланским «Интером».

«Мы никого не боимся, но всегда уважаем своих соперников и знаем, что „Интер“ — сильная команда. Мы видели это в Серии А и, конечно, в Лиге Европы тоже. Так что у них хорошая команда, но мы можем её пройти. У нас команда, которая всегда забивает голы — в каждом матче и против каждого соперника», — приводит слова Боша пресс-служба УЕФА.

В 1/8 финала Лиги Европы «Байер» обыграл шотландский «Рейнджерс». Первый матч завершился победой немецкого клуба со счётом 3:1, второй — со счётом 1:0.

Матч 1/4 финала Лиги Европы с «Интер» — «Байер» состоится сегодня, 10 августа. Начало встречи — 22:00 мск.