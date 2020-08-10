«Фратрия»: футбольная власть пытается затыкать рты тем, кто всё видит

Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением наказания для заводящего трибуны фаната Михаила Дивинского.

«3 августа, по итогам прошедшего 15 июля матча «Спартак» – «Ахмат», суд вынес приговор по статье 20.31 КоАП РФ нашему заводящему Михаилу Дивинскому – запрет на посещение спортивных мероприятий на протяжении года.



Причиной наказания стали заряды Михаила в адрес президента Российского футбольного союза Александра Дюкова и всего РФС. Михаил, находясь в роли заводящего трибуны, отреагировал на очередные эпизоды судейского спектакля, направленного против «Спартака». После очередного незасчитанного гола весь стадион и Михаил отреагировали на вопиющую несправедливость с душой, по-русски – крепким словцом.



«Благодаря» существующему законодательству, принятому в 2013 году без участия и обсуждения с футбольной общественностью, власти сегодня имеют право в любой момент забанить каждого болельщика сроком до трёх лет, лишить его права посещать спортивные соревнования лишь за то, если он хоть раз позволит себе «в сердцах» выругаться на происходящее на поле и случайно попадёт в этот момент в объективы камер видеонаблюдения.



Формулировка закона, который запрещает «… совершать иные действия, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию либо направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц...», максимально развязывает руки судебной системе для репрессий над болельщиками.



Михаил, выполнявший роль заводящего, находившийся под прицелом камер, поддержал заряд трибуны и был запечатлён в этот момент.



Мы хотим подчеркнуть для всех, особенно для заказчиков бана Михаила, что в фанатском движении заводящие не навязывают свою волю болельщикам, а лишь координируют слаженность мнения всей трибуны, и, забанив одного из нас, вы не добьётесь молчания в свой адрес, а лишь распишетесь в своей слабости. Значит, вы боитесь, значит, вам это не нравится. Но трибуну нельзя заткнуть, выдергивая из неё публичных людей. Их место займут другие, а ненависть к вам утроится.



Мы возмущены, но возмущены не оттого, что вы забанили одного из нас, а оттого, что вы, футбольная власть, вместо того, чтобы развивать наш футбол, делать его прозрачным и честным, пытаетесь затыкать рты тем, кто всё видит и не боится говорить о творящемся беспределе», — говорится в заявлении, опубликованном в сообществе «Фратрии» в социальной сети "ВКонтакте".