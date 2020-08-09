Арбитр матча «Спартак» — «Сочи» и VAR-ассистент пройдут тест на детекторе лжи

Главный судья матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василий Казарцев и VAR-ассистент Алексей Еськов пройдут тест на детекторе лжи.
«Главный судья матча „Спартак“ — „Сочи“ Василий Казарцев может быть отстранен от работы до конца 2020 года. И он, и VAR-ассистент Алексей Еськов пройдут тест на полиграфе, как это делал в июле Сергей Лапочкин. Такие инициативы исходят от главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Глава судейского комитета Ашот Хачатурянц действительно сильно разочарован сегодняшней работой судей на матче „Спартак“ — »Сочи", — сообщил журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.
Напомним, что «Спартак» по ходу матча выигрывал со счётом 2:0, но «Сочи» сумел уйти от поражения благодаря двум голам с пенальти.
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