Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Арбитр матча «Спартак» — «Сочи» и VAR-ассистент пройдут тест на детекторе лжи

Арбитр матча «Спартак» — «Сочи» и VAR-ассистент пройдут тест на детекторе лжи
Футбол / РПЛ 0

Главный судья матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василий Казарцев и VAR-ассистент Алексей Еськов пройдут тест на детекторе лжи.

«Главный судья матча „Спартак“ — „Сочи“ Василий Казарцев может быть отстранен от работы до конца 2020 года. И он, и VAR-ассистент Алексей Еськов пройдут тест на полиграфе, как это делал в июле Сергей Лапочкин. Такие инициативы исходят от главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

Глава судейского комитета Ашот Хачатурянц действительно сильно разочарован сегодняшней работой судей на матче „Спартак“ — »Сочи", — сообщил журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.

Напомним, что «Спартак» по ходу матча выигрывал со счётом 2:0, но «Сочи» сумел уйти от поражения благодаря двум голам с пенальти.

Арбитр Федотов: Еськов мой товарищ, но как можно увидеть здесь пенальти?
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020