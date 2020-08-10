Гайч — о Гончаренко: удивило, что за мной очень пристально наблюдали, за каждым моим шагом

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч рассказал, чем его удивил главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко.

«Чем удивил Гончаренко? Он сказал, что давно следит за мной и смотрел мои выступления во всех турнирах. Привёл даже в качестве примера один эпизод, в котором я забил. Удивило, что за мной очень пристально наблюдали, за каждым моим шагом», — сказал Гайч в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полностью интервью с Гайчем читайте на «Чемпионате».

Напомним, 5 августа московский ЦСКА объявил о переходе Гайча. «Сан-Лоренсо де Альмагро» принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с футболистом был согласован пятилетний контракт с зарплатой в размере € 900 тыс. в год.