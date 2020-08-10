Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гайч — о Гончаренко: удивило, что за мной очень пристально наблюдали, за каждым моим шагом

Гайч — о Гончаренко: удивило, что за мной очень пристально наблюдали, за каждым моим шагом
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч рассказал, чем его удивил главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко.

«Чем удивил Гончаренко? Он сказал, что давно следит за мной и смотрел мои выступления во всех турнирах. Привёл даже в качестве примера один эпизод, в котором я забил. Удивило, что за мной очень пристально наблюдали, за каждым моим шагом», — сказал Гайч в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полностью интервью с Гайчем читайте на «Чемпионате».

Напомним, 5 августа московский ЦСКА объявил о переходе Гайча. «Сан-Лоренсо де Альмагро» принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с футболистом был согласован пятилетний контракт с зарплатой в размере € 900 тыс. в год.

Адольфо Гайч: я готов бросить вызов любому — и Дзюбе, и всем остальным
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020