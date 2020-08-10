«Атлетико» назвал имена двоих игроков, которые заразились коронавирусом
Мадридский «Атлетико» назвал имена двоих игроков, которые заразились коронавирусом. Это нападающий Анхель Корреа и защитник Шиме Врсалько.
Сообщается, что среди остальных футболистов и сотрудников клуба случаев заражения не выявлено. Сегодня, 10 августа, команда вернётся к тренировкам. Корреа и Врсалько остаются на самоизоляции под наблюдением врачей.
13 августа «Атлетико» предстоит провести матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг». Встреча состоится в Лиссабоне (Португалия). В 1/8 финала турнира «матрасникам» удалось обыграть «Ливерпуль» — чемпиона Англии сезона-2019/2020. Первый матч, который состоялся ещё в феврале, завершился победой «Атлетико» со счётом 1:0, второй — со счётом 3:2.
Два футболиста «Атлетико» заразились коронавирусом перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
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