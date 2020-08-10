Хавбек «Динамо» Сергей Слепов: нам по силам обыграть «Урал»

Полузащитник «Динамо» Сергей Слепов поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».
«Почти все дни на этой неделе я работал с основой, команда прошла недельный цикл подготовки и находится в хорошем настроении. Все ждут старта чемпионата, нового сезона, и, конечно, «Динамо» хочет начать на мажорной ноте.
Я родом из Екатеринбурга, но не скажу, что пристально следил за «Уралом». Команду летом покинули несколько игроков, при этом костяк остался прежним, все лидеры на месте. Однако сменился тренерский штаб, а значит, будут изменения в структуре игры. Сам я с Юрием Матвеевым знаком, но шапочно — поэтому рассказать о его принципах игры, к сожалению, не смогу. Да, у «Урала» неплохой состав, но нам по силам их обыграть. В «Динамо» исполнители сильнее», — приводит слова Слепова пресс-служба клуба.
Матч «Урал» — «Динамо» состоится сегодня, 10 августа. Начало встречи — в 17:00 мск.
- 10 августа 2020
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