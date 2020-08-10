«Урал» — «Динамо»: прогноз Валерия Непомнящего на встречу чемпионата России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Динамо».



Ставка: обе забьют за 2.05.



«В предстоящем матче очень сложно определить фаворита. Забивать должны обе команды, но я не знаю, как «Урал» переживёт смену тренера. «Динамо» тоже в последнее время не впечатляет. Команда играла с «Химками» товарищеский матч, и динамовцы уступили со счётом 0-2. Меня это несколько настораживает, и есть большие сомнения, что московский клуб сможет победить в Екатеринбурге.



У «Динамо» происходят изменения в составе. Я не знаю, с чем связан массовый уход игроков, возможно, есть перспективы сделать серьёзные приобретения в состав, но в настоящее время может возникнуть нехватка кадров. Если «Динамо» меняет вектор развития и делает ставку на молодёжь, то сложно будет добиться результата здесь и сейчас – болельщики не позволят долго ждать. Я пока не понимаю ситуацию в «Динамо», тем более команде Кирилла Новикова скоро стартовать в Лиге Европы.



«Урал» разочарован по причине того, что он мог играть в финале Кубка России на домашнем стадионе. Сложно сказать, какая обстановка в команде. Сейчас главным тренером стал Юрий Матвеев, он для «Урала» свой человек. Меня всегда удивляло, почему ему не доверяют, ведь он уже давно состоялся как тренер.



«Урал» и «Динамо» сейчас не в очень хорошем состоянии, поэтому на исход ставить не буду, а поставлю на голы обеих команд. И те и другие с удовольствием идут в атаку, и есть кому забивать. «Урал» всегда и сам играет, и другим даёт поиграть, хотя это часто приводит к не самым позитивным результатам», — сказал Непомнящий.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Урал» — «Динамо». Прогноз: Бикфалви заставит Новикова пожалеть об уходе Панченко и Рыкова Бело-голубые не могут обыграть «шмелей» в Екатеринбурге почти семь лет.