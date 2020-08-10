Шамиль Газизов обратился к болельщикам «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов выступил с обращением к болельщикам клуба.



«Я уверен, что все ситуации и плохие моменты сделают нас сильнее. Мы будем лучше и самыми сильными. Встретимся на футболе!



Обращение к болельщикам? «Спартак» будет сильным, он и сейчас сильный. Мы никого не боимся и идём вперёд. «Спартак» – чемпион!» — сказал Газизов в эфире канала «Матч Премьер».



Накануне, 9 августа, «Спартак» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» упустил победу, ведя со счётом 2:0. Второй гол красно-белые пропустили в концовке встречи, после того как главный арбитр Василий Казарцев назначил спорный пенальти. В составе московской команды по мячу забили нападающие Александр Соболев и Джордан Ларссон.

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