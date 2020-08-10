Крис Смоллинг может продолжить карьеру в «Интере»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг может вернуться в итальянскую Серию А, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Интер». Миланский клуб рассмотрел вариант с приобретением Смоллинга после того, как «Рома» не сумела удовлетворить запросы «Манчестер Юнайтед».
Соглашение Смоллинга с английским клубом рассчитано до лета 2022 года, при этом ранее «Манчестер Юнайтед» не разрешил футболисту завершить сезон Лиги Европы в составе римского клуба. В сезоне-2019/2020 Смоллинг принял участие в 30 матчах итальянской Серии А в составе «Ромы», забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
«Интер» забрал второе место в турнирной таблице Серии А сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал «Ювентус».
- 10 августа 2020
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