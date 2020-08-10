Газизов: Урунов — гладиатор. Уходя в «Спартак», я сказал, что он попадёт в этот клуб

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о новичке клуба полузащитнике Остоне Урунове, который перешёл в стан красно-белых из «Уфы» вслед за ним.
«Главная сила Урунова? Он боец. Может придать красок, которых не было. Урунов – гладиатор. Условия трансфера? Цифры не скажу. Когда я уходил в «Спартак», сказал, что этот игрок попадёт в «Спартак». Это было обговорено с «Уфой» и Федуном. Больше таких решений пока нет. Мы будем сотрудничать не только с «Уфой», но и с другими клубами», — сказал Газизов в эфире канала «Матч Премьер».
Урунов перешёл в «Уфу» в феврале этого года из ташкентского «Локомотива». Стоимость игрока зимой составляла € 200 тыс. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 19-летний узбекистанский хавбек провёл 10 матчей и не отличился результативными действиями.
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