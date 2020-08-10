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Антон Заболотный: хотелось бы увидеть, как я детям показываю средний палец

Антон Заболотный: хотелось бы увидеть, как я детям показываю средний палец
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный отреагировал на новость о конфликте с болельщиками «Спартака» после вчерашнего матча команд в 1-м туре Российской Премьер-Лиги, который состоялся в Москве.

Напомним, встреча красно-белых с сочинцами завершилась со счётом 2:2. Хозяева вели 2:0, однако дважды пропустили с пенальти. Второй одиннадцатиметровый удар был назначен в концовке матча и вызвал сомнения у многих болельщиков. После встречи один из фанатов «Спартака» попытался прорваться в автобус «Сочи», чтобы подраться с Заболотным. Он обвинял футболиста в том, что тот показал неприличный жест ребёнку.

«Хотелось бы увидеть, как я детям показываю средний палец. Думайте, что вы пишете», — написал Заболотный в своём «инстаграме».

Болельщик «Спартака» попытался прорваться в автобус «Сочи», чтобы подраться с Заболотным
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