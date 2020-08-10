«Спартак» заинтересовался 29-летним опорником «Олимпиакоса»

В сферу интересов московского «Спартака» попал ещё один опорный полузащитник, сообщает Metaratings.
Новой целью красно-белых стал хавбек «Олимпиакоса» Гильерме, чей контракт с греческим клубом рассчитан до следующего лета. Информацию об интересе «Спартака» к 29-летнему бразильскому футболисту подтвердил его агент Джуниор Педроса.
«Да, это так – «Спартак» интересуется Гильерме. Наше агентство уже получало запросы из России касаемо вероятного перехода Гильерме в московский клуб», — сказал Педроса.
Гильерме начинал карьеру на родине, где, в частности, играл за «Коринтианс». В 2014 году он перешёл в «Удинезе», а в 2016-м перебрался в «Депортиво» на правах аренды, после чего испанский клуб выкупил его из итальянской команды. За «Олимпиакос» выступает с 2018 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл 27 матчей в чемпионате Греции, забил 3 гола и получил 7 жёлтых карточек.
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