«Спартак» предложил защитнику «Атлетико Минейро» Гуге пятилетний контракт
Представители 21-летнего бразильского защитника «Атлетико Минейро» Гуги получили предложение пятилетнего контракта со стороны московского «Спартака», сообщает Hoje em Dia.
Красно-белые предложили за игрока € 4,8 млн. Сообщается, что «Атлетико Минейро» будет иметь право на 75% этой суммы, а остальные 25% получит бывший клуб Гуги «Аваи».
Ранее в СМИ появилась информация, что в сферу интересов «Спартака» входит также защитник «Васко да Гама» Яго Пикашу.
21-летний Гуга является воспитанником «Аваи». В «Атлетико Минейро» он перешёл в январе 2019 года за € 1,8 млн. В минувшем сезоне принял участие в 18 матчах чемпионата Бразилии (все — в основном составе), в которых стал автором четырёх результативных передач.
Газизов — о будущем сезоне РПЛ: ощущения хорошие
- 8 августа 2020
-
23:07
-
22:52
-
22:45
-
22:22
-
22:15
-
22:12
-
21:58
-
21:57
-
21:50
-
21:37
-
21:23
-
21:16
-
21:11
-
21:01
-
21:00
-
20:50
-
20:32
-
20:30
-
20:26
-
20:23
-
20:18
-
20:12
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:34
-
19:34
-
19:24
-
19:13
-
18:58
-
18:47
-
18:46
-
18:29
-
18:25
-
18:20
Партнерский контент