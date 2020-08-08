«Спартак» предложил защитнику «Атлетико Минейро» Гуге пятилетний контракт

Представители 21-летнего бразильского защитника «Атлетико Минейро» Гуги получили предложение пятилетнего контракта со стороны московского «Спартака», сообщает Hoje em Dia.



Красно-белые предложили за игрока € 4,8 млн. Сообщается, что «Атлетико Минейро» будет иметь право на 75% этой суммы, а остальные 25% получит бывший клуб Гуги «Аваи».



Ранее в СМИ появилась информация, что в сферу интересов «Спартака» входит также защитник «Васко да Гама» Яго Пикашу.



21-летний Гуга является воспитанником «Аваи». В «Атлетико Минейро» он перешёл в январе 2019 года за € 1,8 млн. В минувшем сезоне принял участие в 18 матчах чемпионата Бразилии (все — в основном составе), в которых стал автором четырёх результативных передач.

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