Фото: лицо судьи после нападения Романа Широкова
Судья сегодняшнего матча любительских команд пострадал после нападения бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
В ходе одного из эпизодов Широков, находясь в окружении других игроков, напал на главного арбитра, ударив его по лицу. Участники матча бросились их разнимать. У судьи разбиты глаз и бровь.
Широков начинал карьеру в ЦСКА в 1998 году. Впоследствии защищал цвета «Сатурна», «Рубина», «Химок», «Зенита», «Краснодара» и «Спартака». Последней командой экс-полузащитника стал всё тот же ЦСКА. В 2016 году Роман завершил карьеру игрока.
В сборную России Широков вызывался с 2008 по 2016 год. После завершения карьеры работал спортивным директором в «Химках» и «Динамо».
Организатор турнира — о нападении Широкова на судью: хотел бы, чтобы дело дошло до полиции
- 10 августа 2020
-
20:47
-
20:44
-
20:37
-
20:31
-
20:18
-
20:17
-
20:12
-
20:09
-
19:43
-
19:34
-
19:24
-
19:19
-
19:17
-
19:15
-
19:06
-
19:00
-
18:52
-
18:36
-
18:29
-
18:27
-
18:17
-
18:14
-
18:05
-
17:53
-
17:43
-
17:28
-
17:26
-
17:13
-
16:58
-
16:55
-
16:44
-
16:43
-
16:32
-
16:22
-
16:14
Партнерский контент