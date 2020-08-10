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Фото: лицо судьи после нападения Романа Широкова

Фото: лицо судьи после нападения Романа Широкова
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Судья сегодняшнего матча любительских команд пострадал после нападения бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

В ходе одного из эпизодов Широков, находясь в окружении других игроков, напал на главного арбитра, ударив его по лицу. Участники матча бросились их разнимать. У судьи разбиты глаз и бровь.

Широков начинал карьеру в ЦСКА в 1998 году. Впоследствии защищал цвета «Сатурна», «Рубина», «Химок», «Зенита», «Краснодара» и «Спартака». Последней командой экс-полузащитника стал всё тот же ЦСКА. В 2016 году Роман завершил карьеру игрока.

В сборную России Широков вызывался с 2008 по 2016 год. После завершения карьеры работал спортивным директором в «Химках» и «Динамо».

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