Судья Казарцев заявил, что не считает второй пенальти в ворота «Спартака» явной ошибкой

Арбитр Василий Казарцев, работавший на матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2), прокомментировал своё решение назначить пенальти в ворота хозяев в концовке встречи.
«Никому не пожелаю проснуться утром и оказаться известным таким путём. Но это наша работа, и мы знали, на что шли. Не пожелаю никому встречу с полиграфом, пока писем о вызове я не получал.
Находился недалеко от штрафной. Момент был как на ладони. Понимаю всю ответственность своего решения. Должен был принимать это решение, если был полностью уверен. У меня была уверенность: игрок «Сочи» — первый на мяче, а Жиго продолжает движение ногой вперёд. По мне, были основания наказать защитника, это я видел на поле и сообщил видеоассистентам.
Никаких конфликтов с Кашшаи не будет. Уважаю его решение. Я лишь говорю, почему я принял это решение на поле. Потом я увидел решение в записи. Понимаю действия видеопомощника, на повторе увидел удар по воротам и ногу Жиго. Интенсивность движения Жиго на самом деле была не такая высокая, как я посчитал, будучи на поле. Основания есть и для назначения пенальти, и для продолжения игры. Наверное, оснований продолжить игру больше. Но это не явная и очевидная ошибка», — сказал Казарцев в эфире телеканала «Матч».
- 10 августа 2020
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