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«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал ЛЕ, обыграв «Копенгаген» в дополнительное время

«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал ЛЕ, обыграв «Копенгаген» в дополнительное время
Футбол / Лига Европы 0

В матче 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» принимал «Копенгаген». Встреча прошла на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне и завершилась победой «красных дьяволов» в дополнительное время со счётом 1:0.

В компенсированное время первого тайма встречи нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд отправил мяч в ворота «Копенгагена», однако позже арбитр отменил взятие ворот. В дополнительное время, на 95-й минуте матча, главный арбитр Клеман Турпен назначил пенальти в ворота датского клуба, который успешно реализовал полузащитник манкунианцев Бруну Фернандеш.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/2 финала Лиги Европы, где встретится с победителем противостояния «Вулверхэмптон» — «Севилья». «Копенгаген» завершил выступление в турнире.

Лига Европы. 1/4 финала
10 августа 2020, понедельник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 0
ДВ
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1:0 Фернандеш – 95' (пен)
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