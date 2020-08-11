«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал ЛЕ, обыграв «Копенгаген» в дополнительное время
В матче 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» принимал «Копенгаген». Встреча прошла на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне и завершилась победой «красных дьяволов» в дополнительное время со счётом 1:0.
В компенсированное время первого тайма встречи нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд отправил мяч в ворота «Копенгагена», однако позже арбитр отменил взятие ворот. В дополнительное время, на 95-й минуте матча, главный арбитр Клеман Турпен назначил пенальти в ворота датского клуба, который успешно реализовал полузащитник манкунианцев Бруну Фернандеш.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/2 финала Лиги Европы, где встретится с победителем противостояния «Вулверхэмптон» — «Севилья». «Копенгаген» завершил выступление в турнире.
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