Адвокат Мамаева готов защищать Широкова, если будет возбуждено дело

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, высказался о возможном наказании для бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, напавшего на судью во время матча любительских команд.
«В случае, если потерпевший обратится в соответствующие органы с заявлением и у него будут диагностированы побои, будет установлен хулиганский мотив, то, возможно, по 116-й статье возбудят уголовное дело. Наказание там до двух лет лишения свободы, но возможно примирение сторон. Возможно и мелкое хулиганство, но надо понимать мотив – были ли там оскорбления или какие-то ещё причины. Нужно изучать видео, слова очевидцев. Такие вещи недопустимы, но возможны нюансы. Однозначно говорить, кто прав, а кто нет, сложно – нужно знать нюансы.
Готов ли я защищать Широкова? Адвокат может вступать в защиту, если будет заключено соглашение, будет повод – дело. Я на таких делах особо не специализируюсь, дело Мамаева и Кокорина по квалификации было одним из самых лёгких в моей практике. Такие дела – бытовуха. Но если он обратится, то профессиональная обязанность и долг адвоката – защищать», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.
- 11 августа 2020
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