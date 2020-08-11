Адвокат Мамаева готов защищать Широкова, если будет возбуждено дело

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, высказался о возможном наказании для бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, напавшего на судью во время матча любительских команд.



«В случае, если потерпевший обратится в соответствующие органы с заявлением и у него будут диагностированы побои, будет установлен хулиганский мотив, то, возможно, по 116-й статье возбудят уголовное дело. Наказание там до двух лет лишения свободы, но возможно примирение сторон. Возможно и мелкое хулиганство, но надо понимать мотив – были ли там оскорбления или какие-то ещё причины. Нужно изучать видео, слова очевидцев. Такие вещи недопустимы, но возможны нюансы. Однозначно говорить, кто прав, а кто нет, сложно – нужно знать нюансы.



Готов ли я защищать Широкова? Адвокат может вступать в защиту, если будет заключено соглашение, будет повод – дело. Я на таких делах особо не специализируюсь, дело Мамаева и Кокорина по квалификации было одним из самых лёгких в моей практике. Такие дела – бытовуха. Но если он обратится, то профессиональная обязанность и долг адвоката – защищать», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

Широков: по итогам вчерашнего инцидента хотел бы выразить искренние извинения