Ареола вернётся в «ПСЖ» после аренды в «Реале»

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Альфонс Ареола, который провёл минувший сезон в мадридском «Реале» на правах аренды, вернётся в парижский клуб, сообщает официальный сайт «сливочных».



Ранее появлялась информация, что «Королевский клуб» доволен вкладом игрока в результаты команды в качестве резервного вратаря и намерен сохранить его в составе. В свою очередь «ПСЖ» также рассматривал вариант с приглашением нового голкипера и был готов отпустить Ареола.

В минувшем сезоне чемпионата Испании французский голкипер провёл четыре матча, в которых пропустил три гола.

Альфонс является воспитанником парижского клуба. К играм за основной состав он стал привлекаться в 2010 году. За время карьеры он также уезжал в аренду в «Ланс», «Бастию» и «Вильярреал».