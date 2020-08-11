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Ареола вернётся в «ПСЖ» после аренды в «Реале»

Ареола вернётся в «ПСЖ» после аренды в «Реале»
Футбол / Испания 0

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Альфонс Ареола, который провёл минувший сезон в мадридском «Реале» на правах аренды, вернётся в парижский клуб, сообщает официальный сайт «сливочных».

Ранее появлялась информация, что «Королевский клуб» доволен вкладом игрока в результаты команды в качестве резервного вратаря и намерен сохранить его в составе. В свою очередь «ПСЖ» также рассматривал вариант с приглашением нового голкипера и был готов отпустить Ареола.

В минувшем сезоне чемпионата Испании французский голкипер провёл четыре матча, в которых пропустил три гола.

Альфонс является воспитанником парижского клуба. К играм за основной состав он стал привлекаться в 2010 году. За время карьеры он также уезжал в аренду в «Ланс», «Бастию» и «Вильярреал».

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