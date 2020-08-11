Тренер солигорского «Шахтёра» — о Лисаковиче в «Локо»: я и клуб потеряли супернападающего

Главный тренер солигорского «Шахтёра» Юрий Вернидуб прокомментировал переход нападающего Виталия Лисаковича в московский «Локомотив».
«Я и клуб потеряли супернападающего. Как человек, он очень классный парень. Пожелал ему удачи. Мне бы хотелось, чтобы Лисакович продолжал развиваться в «Локомотиве», двигался дальше», — сказал Вернидуб в эфире телеканала «Беларусь».
Контракт Лисаковича с «Локомотивом» рассчитан на четыре года. 22-летний белорусский форвард будет выступать за «железнодорожников» под 88-м номером.
Лисакович является воспитанником солигорского «Шахтёра». За основную команду белорусского клуба форвард выступал с 2014 года. В нынешнем сезоне Лисакович принял участие в 18 матчах чемпионата Беларуси, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи. С 2019 года Лисакович вызывается в национальную команду Беларуси.
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