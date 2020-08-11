«Рубин» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
Сегодня, 11 августа, состоится матч «Рубин» – «Локомотив». Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери – Иван Сиденков (Санкт-Петербург).
«Рубин» в сезоне-2019/2020 занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 30 турах. В свою очередь «Локомотив» (57) финишировал вторым, уступив лишь «Зениту», который впоследствии также завоевал Кубок и Суперкубок страны.
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