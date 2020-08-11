Ветераны «Спартака» обратились к Федуну и президенту РФС Дюкову

В распоряжении «Чемпионата» оказалось письмо, в котором ветераны «Спартака» обратились к владельцу клуба Леониду Федуну и президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову.



«Уважаемые Александр Валерьевич и Леонид Арнольдович! Ветераны футбольного клуба «Спартак» крайне озабочены и встревожены ситуацией, которая сложилась вокруг нашей родной команды. Мы искренне верили, что судейские ошибки (а точнее произвол) остались в прошлом сезоне. Однако случившееся в матче «Спартак» — «Сочи» убило принцип состязательности, присущий футболу. Абсолютно бездарная работа Василия Казарцева, который потерял право называться арбитром, и его коллеги на VAR Алексея Еськова дискредитировала наш футбол и РФС.



Александр Валерьевич, требуем принять жёсткие, но справедливые решения по пожизненному отстранению от работы Василия Казарцева, Алексея Еськова и Леонида Калошина, ответственного за внедрение VAR, который не помогает улучшать качество судейства, а убивает игру. Мы не можем назвать происходящее иначе как позором. Это плевок в сторону не только спартаковских болельщиков, но и всех любителей футбола в нашей стране.



Хотим обратиться и к руководителю нашего клуба – Леониду Арнольдовичу Федуну. Мы понимаем, что вы всей душой переживаете за «Спартак». Однако просим вас быть сдержаннее и перевести диалог с РФС в конструктивное русло. Вы один из нас. У вас есть авторитет, который может помочь нам вместе пережить это испытание», — говорится в письме.



Под письмом подписались Виктор Букиевский, Юрий Гаврилов, Ринат Дасаев, Александр Кокорев, Василий Кульков, Владимир Петров, Александр Пискарёв, Борис Поздняков, Сергей Родионов, Олег Романцев, Виктор Самохин, Евгений Сидоров, Владимир Сочнов, Сергей Шавло и Сергей Швецов.