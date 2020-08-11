Игрок «Ахмата» Раванелли может перейти в «Атлетико Минейро»
Полузащитник «Ахмата» Раванелли может перейти в «Атлетико Минейро», сообщает Globo Esporte.
По информации источника, бразильский клуб уже приготовил все необходимые документы, чтобы успеть до закрытия текущего трансферного окна. В клубе считают, что Раванелли поможет команде, и рассчитывают взять 22-летнего футболиста в аренду.
Раванелли выступает в составе грозненского «Ахмата» с 2017 года. В сезоне-2019/2020 бразильский полузащитник принял участие в 5 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал 2 результативные передачи.
«Ахмат» набрал 31 очко в 20 матчах и занял 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит», в 30 матчах набравший 72 очка.
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