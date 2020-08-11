Газизов – о слухах об уходе Тедеско: если бы не ошибки судей, взяли бы три очка с «Сочи»
Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов опроверг информацию о том, что клуб может уволить главного тренера Доменико Тедеско.
«Мы с Доменико Тедеско в одной лодке. Клуб не рассматривает замены тренера. Если бы не судейские ошибки, то взяли бы три очка в матче с „Сочи“. К сожалению, есть силы, которые, вероятно, намеренно отвлекают внимание от действительно важной проблемы, с которой столкнулся не только „Спартак“, но и весь российский футбол — низкое качество судейства», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, что в матче с «Сочи» «Спартак» выигрывал со счётом 2:0, но сочинцы сумели уйти от поражения благодаря двум голам с пенальти.
Шамиль Газизов отреагировал на слова судей после матча «Спартак» — «Сочи»
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