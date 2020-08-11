Шамиль Газизов отреагировал на слова судей после матча «Спартак» — «Сочи»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал выступление судей Василия Казарцева и Алексея Еськова на телевидении после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые принимали «Сочи» (2:2).



«Мы увидели вчера, как это всё происходит. Мои ощущения, что происходит это не на очень хорошем уровне. Честно говоря, они только больше меня запутали», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, Казарцев работал на матче «Спартак» — «Сочи» главным арбитром, а Еськов отвечал за VAR. Хозяева в начале встречи повели со счётом 2:0, однако в их ворота впоследствии были назначены два спорных пенальти, второй из которых — в концовке. Накануне, 10 августа, Казарцев заявил, что не считает назначение решающего одиннадцатиметрового удара грубой ошибкой, а Еськов признался, что не имел права отменить решение коллеги по протоколу.

«Я не могу это не отменить». Запись переговоров судей перед пенальти в ворота «Спартака»