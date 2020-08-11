Хавбек «Динамо» Данил Липовой перешёл в «Химки» на правах аренды
Полузащитник московского «Динамо» Данил Липовой перешёл в «Химки» на правах аренды, сообщается на официальном сайте подмосковного клуба. Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.
«Хочу помочь «Химкам» добиться высокого результата. Очень рад, что мне предоставили такой шанс проявить себя, и буду стараться оправдать доверие тренерского штаба в каждом матче», — отметил Липовой.
Липовой — воспитанник самарских «Крыльев Советов». Игрок выступает в составе московского «Динамо» с 2017 года. В сезоне-2019/2020 20-летний полузащитник играл за «Оренбург» на правах аренды и принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги, однако не сумел отметиться результативными действиями.
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