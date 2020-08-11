Арбитр Федотов: гол Дзюбы «Ротору» засчитывать нельзя. Видимо, на VAR сидят Лосяш и Бараш

Арбитр Игорь Федотов выразил мнение, что нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба забил гол с нарушением правил в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с волгоградским «Ротором» (2:0).



«В момент атаки «Зенита» сначала шла подача на Дзюбу. Он находился в офсайде, но вступил в единоборство с 28-м номером. Гол Дзюбы «Ротору» забит не по правилам, его следовало отменить, такое нельзя засчитывать! На повторе прекрасно видно положение вне игры – у Дзюбы торчит колено и плечо, так что мяч «Зенита» засчитывать было нельзя. Почему не вмешался VAR? Там видимо Смешарики сидят: Лосяш – Турбин, Бараш – Сафьян», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Во 2-м туре РПЛ «Зенит» на выезде 15 августа встретится с «Ростовом».