Федотов: Еськов своим вздохом словно говорил: «Казарцев, на фига ты дал этот пенальти?»

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о поведении VAR-ассистента матча 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2) Алексея Еськова, который всё время вздыхал во время переговоров с главным судьёй Василием Казарцевым при назначении второго 11-метрового в ворота красно-белых.
«Еськов понимает – это ошибка Казарцева. В этом вздохе чувствуются слова: «Блин, да что ты делаешь, на фига ты свистел этот пенальти?!» Но сделать-то он ничего не может», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
Напомним, Казарцев работал на матче «Спартак» — «Сочи» главным арбитром, а Еськов отвечал за VAR. Хозяева в начале встречи повели со счётом 2:0, однако в их ворота впоследствии были назначены два спорных пенальти, второй из которых — в концовке. Накануне, 10 августа, Казарцев заявил, что не считает назначение решающего одиннадцатиметрового удара грубой ошибкой, а Еськов признался, что не имел права отменить решение коллеги по протоколу.
- 11 августа 2020
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