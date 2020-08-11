«Арсенал» намерен купить Квинси Промеса
«Арсенал» интересуется нападающим «Аякса» Квинси Промесом, утверждает The Sun.
По данным источника, лондонский клуб может заплатить за футболиста € 28 млн. Промес готов перейти в стан «канониров».
Промес перешёл в «Аякс» летом 2019 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 15,7 млн. В минувшем сезоне 28-летний форвард принял участие в 20 матчах чемпионата Нидерландов (18 — в основном составе), в которых стал автором 12 забитых мячей и получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с амстердамским клубом действует до лета 2024 года.
Напомним, с 2014 по 2018 год Промес выступал за «Спартак». В составе российского клуба голландец — победитель чемпионата Российской Премьер-Лиги, обладатель Суперкубка России.
Кокорин — Промесу: жду твоего возвращения в «Спартак»
- 11 августа 2020
-
22:37
-
22:28
-
22:24
-
22:03
-
21:57
-
21:35
-
21:28
-
21:12
-
21:02
-
20:53
-
20:48
-
20:38
-
20:37
-
20:21
-
20:19
-
20:14
-
20:04
-
20:03
-
19:56
-
19:38
-
19:33
-
19:13
-
19:02
-
19:00
-
18:45
-
18:43
-
18:38
-
18:32
-
18:27
-
18:20
-
18:05
-
18:02
-
17:55
-
17:35
-
17:30
Партнерский контент