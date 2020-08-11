Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Арсенал» намерен купить Квинси Промеса

«Арсенал» намерен купить Квинси Промеса
Футбол / Англия 0

«Арсенал» интересуется нападающим «Аякса» Квинси Промесом, утверждает The Sun.

По данным источника, лондонский клуб может заплатить за футболиста € 28 млн. Промес готов перейти в стан «канониров».

Промес перешёл в «Аякс» летом 2019 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 15,7 млн. В минувшем сезоне 28-летний форвард принял участие в 20 матчах чемпионата Нидерландов (18 — в основном составе), в которых стал автором 12 забитых мячей и получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с амстердамским клубом действует до лета 2024 года.

Напомним, с 2014 по 2018 год Промес выступал за «Спартак». В составе российского клуба голландец — победитель чемпионата Российской Премьер-Лиги, обладатель Суперкубка России.

Кокорин — Промесу: жду твоего возвращения в «Спартак»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020