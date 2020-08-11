«Севилья» в концовке обыграла «Вулверхэмптон» и вышла в полуфинал Лиги Европы

В четвертьфинальном матче Лиги Европы «Севилья» со счётом 1:0 обыграла «Вулверхэмптон» и вышла в полуфинал. Встреча состоялась в Дуйсбурге на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато, ассистировали судьи на линиях Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини.

Английский клуб мог открыть счёт на 13-й минуте, но Рауль Хименес не реализовал 11-метровый. Единственный гол был забит в концовке — на 88-й минуте отличился Лукас Окампос, ему ассистировал Эвер Банега.

В полуфинале «Севилья» встретится с «Манчестер Юнайтед». Матч состоится 16 августа в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги».

«Севилья» становилась победителем Лиги Европы пять раз, и это рекорд турнира. «Манчестер Юнайтед» выигрывал турнир один раз.