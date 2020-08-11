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«Севилья» в концовке обыграла «Вулверхэмптон» и вышла в полуфинал Лиги Европы

«Севилья» в концовке обыграла «Вулверхэмптон» и вышла в полуфинал Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В четвертьфинальном матче Лиги Европы «Севилья» со счётом 1:0 обыграла «Вулверхэмптон» и вышла в полуфинал. Встреча состоялась в Дуйсбурге на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато, ассистировали судьи на линиях Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини.

Английский клуб мог открыть счёт на 13-й минуте, но Рауль Хименес не реализовал 11-метровый. Единственный гол был забит в концовке — на 88-й минуте отличился Лукас Окампос, ему ассистировал Эвер Банега.

В полуфинале «Севилья» встретится с «Манчестер Юнайтед». Матч состоится 16 августа в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги».

«Севилья» становилась победителем Лиги Европы пять раз, и это рекорд турнира. «Манчестер Юнайтед» выигрывал турнир один раз.

Лига Европы. 1/4 финала
11 августа 2020, вторник. 22:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон, Англия
Окончен
0 : 1
Севилья
Севилья, Испания
0:1 Окампос – 88'
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