«Севилья» в концовке обыграла «Вулверхэмптон» и вышла в полуфинал Лиги Европы

В четвертьфинальном матче Лиги Европы «Севилья» со счётом 1:0 обыграла «Вулверхэмптон» и вышла в полуфинал. Встреча состоялась в Дуйсбурге на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато, ассистировали судьи на линиях Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини.
Английский клуб мог открыть счёт на 13-й минуте, но Рауль Хименес не реализовал 11-метровый. Единственный гол был забит в концовке — на 88-й минуте отличился Лукас Окампос, ему ассистировал Эвер Банега.
В полуфинале «Севилья» встретится с «Манчестер Юнайтед». Матч состоится 16 августа в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги».
«Севилья» становилась победителем Лиги Европы пять раз, и это рекорд турнира. «Манчестер Юнайтед» выигрывал турнир один раз.
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