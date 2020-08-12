Лопетеги: «Манчестер Юнайтед» — самый большой клуб в мире, но мы будем готовы к сопернику

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы.

«Думаю, мы заслужили победу в матче с „Вулверхэмптоном“. Мы терпеливо дожидались подходящего момента и воспользовались им. В следующем матче мы будем играть против «Манчестер Юнайтед» — это самый большой клуб в мире, но мы будем готовы.



Мы сосредоточены на следующей игре против именитой команды, одной из лучших в истории, находящейся в отличной форме. Мы сделаем всё возможное, как и всегда. Играть против них будет очень тяжело, но мы выйдем на поле с мыслями о победе», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

«Манчестер Юнайтед» в своём четвертьфинале преодолел сопротивление датского «Копенгагена» (1:0).