«Динамо» готово заплатить более € 10 млн за воспитанника «Арсенала» Камара

Полузащитник «Рейнджерс» Глен Камара привлёк внимание сразу нескольких клубов, сообщает 90min.com.



По информации источника, московское «Динамо» и одноимённый клуб из Киева готовы заплатить за 24-летнего футболиста £ 10 млн (более € 11 млн). «Рейнджерс» не горит желанием расставаться с хавбеком, но из-за финансового положения будет вынужден продать его, если поступит выгодное предложение.



При этом не исключено, что Камара продолжит карьеру в Англии, где в его услугах заинтересованы сразу несколько клубов. За игроком следят «Шеффилд Юнайтед», «Кристал Пэлас», «Эвертон», «Ньюкасл Юнайтед» и «Саутгемптон», а также выступающие в Чемпионшипе «Норвич Сити» и «Брентфорд». Во Франции Гленом интересуется «Марсель».



Камара является уроженцем Финляндии и с 2017 года выступает за сборную страны. Он воспитанник «Арсенала», однако за основную команду «канониров» не провёл ни одного матча. В Шотландии играет с 2017 года, в «Рейнджерс» – с 2019-го. В прошлом сезоне провёл 19 матчей в Премьер-лиге и получил 2 жёлтые карточки.

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