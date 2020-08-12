«Динамо» готово заплатить более € 10 млн за воспитанника «Арсенала» Камара

Полузащитник «Рейнджерс» Глен Камара привлёк внимание сразу нескольких клубов, сообщает 90min.com.
По информации источника, московское «Динамо» и одноимённый клуб из Киева готовы заплатить за 24-летнего футболиста £ 10 млн (более € 11 млн). «Рейнджерс» не горит желанием расставаться с хавбеком, но из-за финансового положения будет вынужден продать его, если поступит выгодное предложение.
При этом не исключено, что Камара продолжит карьеру в Англии, где в его услугах заинтересованы сразу несколько клубов. За игроком следят «Шеффилд Юнайтед», «Кристал Пэлас», «Эвертон», «Ньюкасл Юнайтед» и «Саутгемптон», а также выступающие в Чемпионшипе «Норвич Сити» и «Брентфорд». Во Франции Гленом интересуется «Марсель».
Камара является уроженцем Финляндии и с 2017 года выступает за сборную страны. Он воспитанник «Арсенала», однако за основную команду «канониров» не провёл ни одного матча. В Шотландии играет с 2017 года, в «Рейнджерс» – с 2019-го. В прошлом сезоне провёл 19 матчей в Премьер-лиге и получил 2 жёлтые карточки.
- 12 августа 2020
-
12:26
-
12:24
-
12:13
-
12:06
-
12:04
-
11:44
-
11:42
-
11:21
-
11:11
-
11:06
-
10:53
-
10:46
-
10:36
-
10:34
-
10:22
-
10:20
-
09:54
-
09:43
-
09:33
-
09:33
-
09:22
-
09:20
-
09:05
-
08:24
-
06:27
-
02:24
-
01:51
-
01:26
-
00:49
-
00:45
-
00:36
-
00:14
-
00:09
- 11 августа 2020
-
23:55
-
23:52