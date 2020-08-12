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Леонид Федун заявил, что решил не снимать «Спартак» с чемпионата России

Леонид Федун заявил, что решил не снимать «Спартак» с чемпионата России
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» на своём сайте опубликовал заявление владельца клуба Леонида Федуна, в котором говорится, что команда не снимется с нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

«Основная команда футбольного клуба «Спартак» продолжает участие в турнирах сезона-2020/2021. Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. «Спартак» — за честный футбол!» — сказал Федун.

Напомним, Федун заявил о намерении снять «Спартак» с чемпионата России после матча 1-го тура с «Сочи». Тогда красно-белые ещё в начале первого тайма повели со счётом 2:0, однако впоследствии упустили победу из-за двух спорных пенальти в свои ворота, второй из которых был назначен в концовке встречи. Главным арбитром матча был Василий Казарцев, а за VAR отвечал Алексей Еськов.

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